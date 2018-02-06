РИАМО - 6 фев. В подмосковных Химках возбудили уголовные дела по факту обнаружения иностранных граждан, которые нелегально проживали на территории бывшего мебельного завода и автомойки, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Установлено, что в городском округе Химки на территориях бывшего мебельного завода и автомоечного комплекса проживали восемь иностранных граждан, не имевших законных оснований для нахождения в Российской Федерации.

«Материалы прокурорских проверок были направлены в порядке статьи 37 УПК РФ в УМВД России по городскому округу Химки, которое возбудило два уголовных дела по части 1 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции)», - говорится в сообщении.

Ход предварительного расследования уголовных дел взят Химкинской городской прокуратурой на контроль.

По постановлениям Химкинского городского суда иностранцы привлечены к административной ответственности по статье 18.8. КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином режима пребывания (проживания) в Российской Федерации) и выдворены за пределы Российской Федерации.