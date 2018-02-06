РИАМО - 6 фев. Двадцать групп в детских дошкольных учреждениях закрыли на прошлой неделе из-за заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в шести муниципалитетах Подмосковья, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

В период с 27 января по 2 февраля 2018 года (пятая неделя) в Московской области зарегистрировано 50233 случая заболеваний ОРВИ, в том числе среди детей до 14 лет – 34174 случая заболеваний. Зарегистрировано четыре случая гриппа (0,005 на 10 тысяч населения), все – среди детей до 14 лет.

«В связи с заболеваемостью ОРВИ закрыто 20 групп в 17 ДОУ (в Серпуховском, Ногинском районах, городских округах Павловский Посад, Чехов, Зарайск и Электрогорск)», - говорится в сообщении.

Ситуация остается на контроле управления Роспотребнадзора по Московской области.