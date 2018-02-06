РИАМО - 6 фев. Показатель заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Подмосковье оказался ниже эпидемического порога на 30,4%, превышение эпидпорога зарегистрировано только в Солнечногорском районе, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

В период с 27 января по 2 февраля 2018 года (5-я неделя) в Московской области зарегистрировано 50233 случая заболеваний ОРВИ, в том числе среди детей до 14 лет – 34174 случая заболеваний ОРВИ. Зарегистрировано четыре случая гриппа, все – среди детей до 14 лет.

«Уровень заболеваемости среди совокупного населения на пятой неделе 2018 года ниже расчетных эпидемических пороговых величин на 30,4%, среди детей от 0 до двух лет ниже на 57,9%. В возрастной группе от 3 до 6 лет показатель заболеваемости ниже на 38,3%, среди детей от 7 до 14 лет ниже на 46,8%, а в возрастной группе от 15 лет и старше данный показатель ниже порогового уровня на 42,2%», - отмечается в сообщении.

По совокупному населению превышение порогового уровня заболеваемости зарегистрировано в Солнечногорском районе на 2,8%.

В возрастной группе до двух лет превышение пороговых уровней отмечено в пяти муниципальных образованиях: в Серпуховском районе на 17,7%, в Серебряных Прудах на 13,1%, в Звенигороде на 13,0%, в Солнечногорском районе на 9,7%, в Дмитровском районе на 5,0%. Среди детей от трех до шести лет превышение порогового уровня заболеваемости зарегистрировано в Солнечногорском районе на 58,7%.

Среди детей от семи до 14 лет и в возрастной группе от 15 лет и старше превышений порогового уровня не зарегистрировано.

В рамках вирусологического мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов обследовано 17 человек. Возбудители обнаружены у семи обследованных (41,2%), из них у шести человек обнаружена РНК аденовируса (85,7%), у одного обследованного – РНК риновируса (14,3%).