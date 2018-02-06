РИАМО - 6 фев. Порубочные остатки в столице пускают на щепку для клумб или лесного массива, из них делают топливные гранулы, но в то же время сохраняется проблема с избыточностью отходов, сообщил глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

«Их (порубочные остатки – ред.) на самом деле очень часто используют в городском хозяйстве. В основном пускают на щепку, которую можно покрасить и, например, прикрыть клумбы в межсезонье или рассыпать в лесном массиве, чтобы образовался перегной. Порубочные остатки также преобразуют в пеллеты (топливные гранулы). Проблема в том, что остатков зачастую все равно больше, чем потребность в них в столице», — сказал Кульбачевский в интервью изданию Газета.ru.

Он добавил, что специально создаются площадки, на которых порубочные остатки можно временно складировать, чтобы потом принимать решение о том, куда их направить.

Кульбачевский также упомянул о технологии переработки пищевых отходов.

«Технология, когда из пищевых отходов делают компостные смеси, понятна, доступна и довольно-таки дешева. Я считаю, что будущее мусоропереработки, в том числе, и за этим. Другой вопрос, что, наверное, не все почвогрунты будут использоваться в городе», — добавил глава департамента.

Он уточнил, что для нужд сельского хозяйства в близлежащих регионах вполне реально эти почвогрунты поставлять.