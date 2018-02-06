РИАМО - 6 фев. Вторсырье, которое получают из отходов в столице, зачастую отправляют на экспорт также и в Китай, сообщил глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

«У нас пока, к сожалению, почти полностью отсутствует отрасль вторичной переработки. Теоретически мы понимаем, как разделять, как собирать вторсырье, а вот где его перерабатывать. Оно получается золотое за счет перевозки. Зачастую вторсырье <…> мы экспортируем в том числе и в Китай. Какие-то фракции очень востребованы на международном рынке», — сказал Кульбачевский в интервью изданию Газета.ru.

Он добавил, что сортировочные станции есть практически в каждом округе столицы и находятся в ведении операторов. Их мощностей пока недостаточно: из московских отходов полезных фракций извлекается от 10 до 15% в основном ручным способом.

«Мы понимаем, что москвичи готовы к раздельному сбору. Другой вопрос в том, что говорить о том, что вот сейчас надо заварить мусоропроводы, нельзя. Процесс должен быть постепенный и добровольный. Допустим, 30% москвичей согласны на ликвидацию мусоропроводов, а 70% нет, это же будет социальный взрыв, а люди просто будут выбрасывать мусор из окон», — отметил Кульбачевский.

Он указал на то, что людям, которые готовы разделять отходы, надо дать такую возможность.

«Например, есть много уже новых жилых комплексов, где люди уже изначально договариваются о том, что мусоропровод у них работать не будет. Сами отходы не разделают, но выбрасывают пакеты в контейнер на улице. Они уже на полпути к раздельному сбору, осталось им предоставить такую возможность. Одним из способов может стать установка измельчителей отходов непосредственно в раковину на кухне. Это уменьшит количество пищевых отходов, которые как раз создают основную проблему, смешиваясь с остальным мусором в контейнере», — уточнил глава департамента.

Он рассказал, что этот вариант уже был просчитан с «Мосводоканалом»: нагрузка на канализацию возрастет, но мощностей хватит, и «Мосводоканал» не возражает.

«Одним из наших предложений было сделать такую комнату на этаже, где стояли бы специальные баки для раздельных отходов. И житель квартиры не у себя пять специальных пакетов держал под это, а относил бы на этаж, а потом обслуживающая организация все собрала, вынесла и направила на переработку», — добавил Кульбачевский.

Он уточнил, что Москомархитектура также не возражает против такого способа, на данный момент этот вопрос обсуждается.