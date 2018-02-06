РИАМО (БАЛАШИХА) – 6 фев. Вредные выбросы не попадают в воздух после сжигания свалочного газа на полигоне твердых бытовых отходов «Кучино» в Балашихе, сообщил во вторник гендиректор компании «Экоком» Оливер Кайзер во время пресс-конференции на полигоне.

«Три недели назад мы заказывали анализы у институтов . Был проведен отбор проб воздуха. Сегодня мы получили результаты анализов и эти результаты показывают, что вредных выбросов от обезвреживания свалочного газа нет», – сказал Кайзер.

Он добавил, что система дегазации позволяет сжигать более 90% образуемого свалочного газа.

«Ежедневно собирается более 20 тысяч кубометров свалочного газа. Вся система сбора рассчитана на то, чтобы собирать и обезвреживать максимальные объемы накопившегося и вновь образующегося биогаза», - отметил Кайзер.

Рекультивацию полигона «Кучино» планируют начать в марте 2018 года, а завершить ее в 2019 году. Полигон закрыли 23 июня 2017 года после «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным.