РИАМО - 6 фев. В Наро-Фоминском городском округе инспекторам министерства экологии и природопользования Московской области угрожали огнестрельным оружием во время очередного антимусорного рейда, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В ходе рейда в Наро-Фоминском округе инспекторы эконадзора остановили нелегальное складирование строительного мусора и грунтов вблизи деревни Софьино. Незаконная свалка была организована на участке площадью около 2-х гектаров личного подсобного хозяйства.

«На месте инспекторы Минэкологии встретились с сопротивлением со стороны водителей и собственника земли, который обещал применить огнестрельное оружие (похожий на пистолет Макарова). При этом он нанес сотруднику Минэкологии травмы средней тяжести: врачи зафиксировали сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы», - сказал министр экологии и природопользования региона Александр Коган.

Он уточнил, что после приезда правоохранительных органов несанкционированные работы остановлены, спецмашины арестованы и отправлены на штрафстоянку.

Минэкологии возбудило дело об административном правонарушении, к делу подключены правоохранительные органы и ФСБ. Во время рейда удалось выяснить, что арендует машину физическое лицо, ущерб окружающей среде превысит 15 миллионов рублей. Точная сумма будет определена после специальных исследований.