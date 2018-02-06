РИАМО (КЛИН) – 6 фев. Более 200 жителей подмосковного Клина будут представлять городской округ на «Лыжне России – 2018» в Химках, сообщила Клинскому информагентству временно исполняющая полномочия руководителя администрации Клинского муниципального района Алена Сокольская.

По данным агентства, в Московской области региональный старт лыжни состоится 10 февраля в 12:00 в Олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная» в Химках.

«Здесь выйдут клинские ветераны, спортсмены, воспитанники Петровской школы «Содружество», сотрудники Клинской детской поликлиники, ОМВД и промышленных предприятий района, а также самые активные клинские семьи с детьми. Более 200 жителей нашего округа встанут на лыжи в Химках», – сказала Сокольская.

Она добавила, что вслед за общероссийскими соревнованиями 24 февраля в Клину пройдет традиционная лыжная гонка «Народная лыжня – 2018».

«В этом году «Народная лыжня» в Клину будет проводиться уже 23-й раз подряд. Планируется, что участие в лыжной гонке примут более 800 клинчан. Это гораздо больше, чем в 2017 году», – заключила Сокольская.

В этом году пройдет уже 36-й старт самой массовой лыжной гонки страны. Она объединяет поклонников одного из самых популярных и массовых видов спорта – лыжных гонок. У этого мероприятия есть своя история, свои лица и традиции. На каждый старт «Лыжни России» выходит все больше любителей физической культуры и активного образа жизни. Вместе с жителями Московской области в лыжном забеге принимают участие известные спортсмены и общественные деятели. В 2018 году XXXVI Всероссийская «Лыжня России» пройдет в 74-х регионах России.