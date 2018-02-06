РИАМО - 6 фев. Детские сады Подмосковья показали высокие результаты в общероссийской оценке качества дошкольного образования, из участников исследования положительную оценку получили 79,5% садов, что составляет почти 1,6 тысячи учреждений, сообщила журналистам во вторник директор Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования Татьяна Волосовец.

«Московская область показала очень достойные результаты - 79,5% детских садов находятся в диапазоне положительной оценки, что при самой большой выборке из всех регионов-участников является весьма существенным результатом», - сказала Волосовец.

В свою очередь, региональный министр образования Марина Захарова добавила, что в этом исследовании добровольно участвовали около 2 тысяч детсадов Подмосковья.

«За последние четыре года в Московской области построено почти 400 новых детских садов, а все остальные здания детских садов - это здания, которые были построены в XX-ом, а некоторые еще и в XIX-ом веке», - отметила Захарова.