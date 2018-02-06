РИАМО (КОРОЛЕВ) - 6 фев. Спасатели поисково-спасательного отряда №10 Мытищинского территориального управления Мособлпожспаса помогли коммунальщикам в Королеве убрать упавшие во время снегопада деревья, сообщила «РИАМО в Королеве» старший эксперт Мытищинского ТУ Людмила Кузнецова.

На Московский регион обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад. На минувших выходных выпало более 116% от февральской нормы осадков. Все муниципальные, дорожные службы в усиленном режиме занимаются чисткой дорог в регионе.

«На помощь коммунальным службам и жителям городских округов Мытищи и Королев пришли спасатели и пожарные Мытищинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас». В течение трех дней работники Мособлпожспаса работали над устранением последствий капризов природы. Начиная с воскресенья, 4 февраля, спасатели поисково-спасательного отряда №10 приступили к распилке и уборке поваленных стихией деревьев», – сказала Кузнецова.

Спасатели убрали часть дерева в микрорайоне Юбилейный, рухнувшую на проезжую часть дороги, также они спилили нависшую ветку у магазина «Дикси», представлявшую угрозу жизни, распилили и убрали сломанное дерево с электропроводов уличного освещения и проезжей части. На территории средней образовательной школы №12 вход был завален упавшим деревом, которое пришлось распилить, чтобы освободить проход. 5 февраля спасатели поисково-спасательного отряда убирали поваленные деревья у ДиКЦ «Костино», а также распиливали упавшие деревья на территории двух детских садов на улице Тихомирова.

Во вторник спасатели спиливали нависшие над тротуарной дорожкой и проезжей частью деревья у поликлиники городской больницы в Королеве. Представлявшие угрозу аварийные деревья были спилены, и проход в поликлинику теперь свободен.