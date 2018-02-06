РИАМО – 6 фев. Актер Алексей Панин объяснил столичной полиции, что не оплачивал дорожные штрафы потому, что у него до недавнего времени не было денег, сообщает во вторник Газета.ru.

В понедельник актера задержали на МКАД после того, как на прошлой неделе он выложил ролик, на котором актер двигается по Ленинскому проспекту непристегнутым. Оказалось, что у артиста в общей сложности почти 250 дорожных штрафов, из которых более 50 до сих пор не оплачены.

«Я целый год искал свою дочь. Год я жил в Петербурге: в машине, у случайных знакомых, мне помогали добрые люди деньгами. Просто на улице встречали и помогали, подогревали меня деньгами, потому что знали, что у меня увезли моего ребенка. Год я нигде не работал. Вот сейчас я начал работать, и сейчас я буду с большим рвением и инициативой платить все штрафы», - сказал Панин.

По данным СМИ, общая сумма долгов по штрафам у актера составляет свыше 1 миллиона рублей.

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