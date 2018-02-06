РИАМО - 6 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в расширенном заседании коллегии Следственного комитета Российской Федерации, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

Мероприятие прошло под председательством главы ведомства Александра Бастрыкина, на нем присутствовали представители федеральных органов государственной власти РФ, члены коллегии, руководители подразделений центрального аппарата, а также главных управлений Следственного комитета РФ.

«В ходе заседания были подведены итоги работы следственных органов СК РФ за 2017 год и определены задачи на 2018-й», - отмечается в материале.