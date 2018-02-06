РИАМО (РЕУТОВ) - 6 фев. Хирурги сосудистого центра Центральной городской клинической больницы (ЦГКБ) Реутова в 2017 году провели 1 123 высокотехнологических операций, большинство из которых являются уникальными, в том числе более 500 – на сердце, сообщил глава города Станислав Каторов.

«В сосудистом центре оказывается высокотехнологичная экстренная и плановая медицинская помощь пациентам с острым коронарным синдромом, стенокардией, критической ишемией нижних конечностей. При этом 75% пациентов в клинику поступают по линии «скорой медицинской помощи»», – уточнил Каторов.

По словам официального представителя медучреждения, лечение на базе центра проходят не только жители Реутова, но и пациенты из других городов Подмосковья.

«Операции и диагностические исследования выполняются одним из новейших и стремительно развивающихся хирургических методов – методом рентгенэндоваскулярной хирургии. Доступ к оперируемым органам врачи получают через микропроколы, диаметр которых не превышает двух миллиметров. Такие операции оказывают минимальное болевое воздействие на пациента и проводятся с использованием местной анестезии, в редких случаях при операциях применяется спинномозговая анестезия. Среднее время операции 30-40 минут», – сказал представитель медучреждения.

Он добавил, что нередко в сосудистый центр поступают пациенты с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями в возрасте 90 лет и старше. В начале 2018 года высокотехнологичную помощь получили пациенты в возрасте 92, 94 и 96 лет с острым коронарным синдромом. Все пациенты успешно перенесли операции и самостоятельно покинули стационар.

По данным Реутовского информагентства, на базе центра проводится лечение онкологических заболеваний. В частности, выполняется эмболизация при тяжелых стадиях онкологических урогенитальных заболеваний у мужчин и женщин, когда традиционный хирургический способ бессилен.

По сведениям агентства, одной из новейших и активно внедряемых методик рентенэндоваскулярной помощи является лечение ишемических инсультов. В Подмосковье ставится вопрос о создании инсультной сети, где будет оказываться экстренная медицинская помощь пациентам с острыми ишемическими инсультами. Задача лечения таких пациентов на базе сосудистого центра ЦГКБ Реутова сегодня является одним из главных направлений развития.

Сосудистый центр на базе ЦГКБ Реутова был открыт одним из первых в регионе и сегодня занимает ведущие позиции по объему и качеству оказываемой медицинской помощи.