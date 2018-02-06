РИАМО - 6 фев. Департамент культурного наследия города Москвы предписал демонтировать незаконное остекление балкона в доме на Ленинском проспекте, относящемся к объектам культурного наследия регионального значения, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В ходе проверки выявлено, что балкон одной из квартир дома по адресу: Ленинский проспект, 20 – ансамбля жилых домов 1939-1940-х годов, построенных архитекторами Аркадием Мордвиновым, Дмитрием Чечулиным и Георгием Гольцем, действительно был остеклен без согласования, вследствие чего его внешний вид выбивается из общего оформления фасада памятника архитектуры.

«Мосгорнаследие выдало собственнику предписание с требованием демонтировать незаконно установленные оконные конструкции в строгом соответствии официально согласованному проекту работ», - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов, очень важно, что жильцы этого дома осознают значимость сохранения его исторического облика.

«Мосгорнаследие регулярно проводит проверки состояния объектов культурного наследия, однако содействие со стороны граждан является большим подспорьем. Их неравнодушие помогает нам реагировать на возникающие проблемы еще оперативнее», - подчеркнул Емельянов.