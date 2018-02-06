РИАМО - 6 фев. Разработку полного каталога товаров и услуг, которые закупает Московская область, завершили в регионе, сообщил в ходе круглого стола «О повышении эффективности государственных закупок в сфере здравоохранения» в Мособлдуме председатель комитета областного парламента по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике Вячеслав Крымов.

«Перед нами стояла задача разработать полный каталог товаров и услуг, которые закупает Московская область. Сейчас эта работа уже фактически завершена. Каталог поможет производителям и предпринимателям актуализировать свои подходы и ценовую политику», - сказал Крымов.

Он также отметил, что планы по созданию единого каталога госзакупок существуют и на федеральном уровне.

«Есть задача подготовить федеральный каталог. Но эта работа пока еще далека от завершения. Этим занимается министерство финансов РФ», - добавил Крымов.