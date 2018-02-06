РИАМО - 6 фев. В Хамовниках в центре Москвы в рамках преобразования бывших промзон началось строительство четвертой очереди комплекса «Садовые кварталы», включающей шесть домов, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город продолжает активно развивать бывшие промышленные зоны. Началось строительство четвертой очереди комплекса клубных домов «Садовые кварталы» в столичном районе Хамовники. Это шесть корпусов второго квартала комплекса общей площадью 65,5 тысяч квадратных метров. «Садовые кварталы» - это хороший пример редевелопмента территории бывшего завода «Каучук», - сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Ранее проект получил архитектурно-градостроительное решение Москомархитектуры. Генеральный проектировщик четвертой очереди: ООО «Творческое производственное объединение «Резерв», заказчик - АО «Садовые кварталы» (ГК «ИНТЕКО»).

Первые четыре корпуса второго квартала находятся в активной стадии строительства.

Всего во втором квартале планируется построить 10 жилых корпусов общей площадью 96,7 тысячи квадратных метров. В них будет 372 квартиры суммарной жилой площадью 46,1 тысячи квадратных метров и 450 машино-мест. На первых этажах разместятся объекты торгово-досуговой инфраструктуры, в том числе фитнес-клуб общей площадью 3,27 тысячи квадратных метров с бассейном и просторным тренажерным залом. Фасады двух корпусов будут облицованы специальным кирпичом, а еще четырех - плитами натурального камня светлых тонов.

Комплекс из 10 зданий расположен по адресу: улица Усачева, владение 11. Он будет образовывать закрытый внутренний двор, свободный от автомобилей, однако доступ экстренных служб будет сохранен. В центре двора запланировано обустроить насыпной холм - так во дворе сможет появиться полноценное озеленение и благоустройство. Центральная территория комплекса - большая общественная пешеходная зона с торговыми галереями, спортивным клубом, собственным парком и фонтаном в качестве центра притяжения. Все автомобильное движение организовано под землей.