РИАМО - 6 фев. Летом московские дети будут отдыхать по льготным путевкам в 23 загородных лагерях и на 30 базах отдыха в Крыму, Краснодарском крае, Московской области, средней полосе России и Белоруссии, говорится в сообщении пресс-службы «Мосгортура».

«В «Мосгортуре» представили список баз и лагерей для отдыха московских детей льготных категорий на лето 2018 года. Из 53 баз 30 находятся в Крыму и Краснодарском крае, 13 — в Подмосковье и средней полосе России, семь — в Кавказских Минеральных Водах, три —в Белоруссии», - отмечается в сообщении.

Как пояснил генеральный директор «Мосгортура» Василий Овчинников, на первом этапе заявочной кампании родители указывали приоритетные регионы отдыха. На основе этой информации проводился открытый конкурс среди баз отдыха и загородных лагерей.

«К постоянным туристическим направлениям в этом году добавятся новые регионы – новая Москва, Вологодская и Архангельская области», — сказал Овчинников.

После конкурсных процедур все лагеря и базы прошли первый из трех этапов проверки «Мосгортура». Сотрудники компании проверили, соответствует ли инфраструктура лагеря той информации, которую подрядчик предоставлял на конкурсе.

«Второй этап проверок стартует перед началом сезона: специалисты «Мосгортура» проверяют факт устранения недочетов, которые были выявлены в ходе первой проверки, а также оценивают готовность к началу сезона. Третий этап – это внеплановые проверки уже во время отдыха детей. В состав проверяющей комиссии входят специалисты «Мосгортура» и представители МосГИК. На сегодняшний день все базы для отдыха московских детей на летних каникулах прошли первый этап проверок «Мосгортура», — добавил Овчинников.

В лагерях и на базах отдыха, где будут отдыхать московские дети льготных категорий, будут реализованы пять авторских программ «Мосгортура»: патриотическая «Семь ступеней отваги», спортивная «Форум ГТО», творческая «Яркие люди», научная «Путешествие во времени» и туристическая «Правильное путешествие».

Второй этап заявочной кампании на получение бесплатных путевок на детский отдых стартует 7 февраля, и продлится до 21 февраля. На портале mos.ru или в офисе «Мосгортура» родители могут выбрать место и время отдыха или сертификат на самостоятельную организацию детского отдыха. Получить путевки на отдых и оздоровление, полностью оплаченные из средств бюджета Москвы, могут дети 13 льготных категорий.

Ежегодно с «Мосгортуром» отдыхают более 60 тысяч детей, среди них дети льготных категорий по путевкам правительства Москвы, участники спортивных и творческих коллективов, коммерческие туристы. Кроме того, с 2014 года на базе Центральной школы московских вожатых ежегодно «Мосгортур» готовит и трудоустраивает 4 тысячи вожатых.