РИАМО - 6 фев. Московское областное УФАС оштрафовало должностное лицо ПАО «МОЭСК» в размере 10 тысяч рублей за нарушение правил технологического присоединения энергопринимающих устройств к электросетям в подмосковном Красногорске, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ранее в адрес ведомства поступило заявление ООО «М-9 ПРОДЖЕКТ» с жалобой на действия ПАО «МОЭСК» в части нарушения срока выполнения мероприятий по осуществлению техприсоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям в установленный срок.

«Московское областное УФАС установило, что должностное лицо ПАО «МОЭСК» нарушило правила технологического присоединения путем невыполнения мероприятий по осуществлению технологического присоединения устройств, расположенных в городе Красногорске, в срок. В отношении должностного лица ПАО «МОЭСК» вынесено постановление о наложении штрафа в размере 10 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Ответственность за указанное нарушение предусмотрена частью 1 статьи 9.21 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.