РИАМО - 6 фев. Около 40 тысяч дополнительных мест для детей от трех до семи лет создали в детских садах России за три квартала 2017 года, сообщила депутат Госдумы, член Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), руководитель рабочей группы «Образование и культура как основы национальной идентичности» Любовь Духанина.

«За три квартала 2017 года создано 39,3 тысячи дополнительных мест», - сказала Духанина журналистам во вторник.

По словам Духаниной, на ликвидацию очередей в детсады из федерального бюджета выделяется почти 50 миллиардов рублей. Согласно распоряжению президента России Владимира Путина, ликвидировать очередь необходимо до 2021 года.

Духанина также рассказала, что по опросам ОНФ, для родителей наиболее значимыми в содержании дошкольного образования являются развитие мышления и кругозора ребенка, подготовка к школе.

Кроме того, опросы ОНФ показали высокую территориальную доступность детсадов. Так, дети 64% опрошенных родителей добираются до образовательной организации пешком. 71% родителей высоко оценивают состояние детсада, в который они отдали своего ребенка.