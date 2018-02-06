РИАМО – 6 фев. Из отделения банка на юго-западе Москвы эвакуировали более 200 человек из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве, сообщает во вторник РЕН ТВ.

«Из банка на Профсоюзной улице в Москве из-за угрозы взрыва эвакуированы 250 человек», - говорится в сообщении.

На место следуют кинологи.

Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября 2017 года. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей.

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