РИАМО - 6 фев. Депутаты Московской областной думы в рамках обмена опытом с другими парламентами 7 февраля встретится с делегацией Законодательного собрания Калужской области, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

«Делегация Законодательного собрания Калужской области приедет, чтобы изучить успешную практику налогообложения недвижимого имущества, не поставленного на учет», - говорится в сообщении.

С просьбой поделиться опытом постановки на налоговый учет недвижимого имущества, права на которые не зарегистрированы в установленном порядке, к спикеру Мособлдумы Игорю Брынцалову обратились депутаты Законодательного собрания Калужской области.

В Московской области успешно реализована практика выявления таких объектов и постановки их на учет.

В мероприятии примут участие представители Московской областной думы, Законодательного собрания Калужской области, правительства Подмосковья и правительства Калужской области.