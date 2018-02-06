РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 6 фев. Территории, прилегающих к 10 административным зданиям отделений полиции в Подольске, расчистили от снега, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Перед руководителями подразделений была поставлена задача по оперативной и своевременной уборке территорий во время снегопада и устранению последствий стихии в кратчайшие сроки. В результате все 10 отделений очистили от снега», – говорится в сообщении.

Тщательную уборку провели возле шести задний в Подольске, в том числе возле центрального офиса на Революционном проспекте, дом №84, а также в отделениях полиции в микрорайонах Климовск и Львовский, пунктах в Дубровицком и Стрелковском поселениях. Привели в порядок парковки, особое внимание уделили местам для людей с ограниченными возможностями здоровья.