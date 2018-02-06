РИАМО - 6 фев. Московская область в полном объеме подготовила инфраструктуру для поддержки предпринимательства, сообщил в ходе круглого стола «О повышении эффективности государственных закупок в сфере здравоохранения» в Мособлдуме председатель комитета регионального парламента по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике Вячеслав Крымов.

«Московская область одна из первых в России полностью завершила создание инфраструктуры для поддержки предпринимательства в полном объеме. Действует фонд поддержки малого предпринимательства, фонд поддержки промышленности, а также гарантийный фонд, позволяющий оформить кредиты на более выгодных условиях, чем в банках», - сказал Крымов.

Он также добавил, что в Московской области вводится новое для региона направление поддержки инновационной деятельности.

«В этом году в Подмосковье вводится еще и поддержка инновационной деятельности. Она будет заключаться в финансировании деятельности предприятий, содействии в получении ими лицензий и патентов, обеспечении правовой защиты научных изобретений и налаживании схемы их внедрения», - отметил Крымов.