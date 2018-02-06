РИАМО – 6 фев. Согласно отчету Microsoft о культуре общения в сети, около 75% всех жителей России сталкивались с рисками в интернете, сообщает Газета.ru.

«Согласно проведенному исследованию, россияне чаще подвергаются поведенческим рискам, чем остальные страны мира — 54% против 39%. В эту категорию входят понятия «плохое обращение», «оскорбления» и «микроагрессия». Чаще всего с агрессией онлайн сталкиваются подростки (77% всех случаев)», - отмечается в сообщении.

С сексуальными рисками в интернете жители России сталкиваются реже других – только 20% против общемирового показателя в 31%. На репутационные угрозы, когда в опасности оказываются сведения о личной жизни, пожаловались 11% россиян.