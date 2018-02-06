РИАМО - 6 фев. За последние четыре года в Подмосковье появилось около 1 тысячи промышленных предприятий, сообщил в ходе конференции заместитель председателя правительства Московской области - министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

Во вторник в Москве проходит ежегодная конференция «Девелопмент новой волны: классика или авангард?», на которой подведут итоги работы рынка недвижимости в 2017 году, обсудят формирование комфортной городской среды, реновацию и другие важные вопросы.

«В индустриальной сфере у нас где-то сейчас около 1 промышленных предприятий создано за последние четыре года», - сказал Буцаев.

Ранее он сообщил, что в Подмосковье располагается 59 индустриальных площадок и 12 технопарков.