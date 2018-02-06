РИАМО - 6 фев. Количество аномальных погодных явлений в столице, таких как сильные ливни, снегопады, ураганы, будет увеличиваться из-за изменения климата, сообщил глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

«Я очень много сейчас по роду своей деятельности занимаюсь климатом, климатическими изменениями, общаюсь с нашими зарубежными коллегами, из других городов. И четко понимаю, что, наверное, ленивый уже только не подтверждает, что на самом деле климат меняется. Начал он резко меняться где-то с наступлением этого века, XXI-го. И, по прогнозам и по гипотезам, которые высказывают ученые, количество этих аномальных явлений — оно будет увеличиваться с каждым годом», — сказал Кульбачевский в интервью изданию Газета.ru.

Он назвал это определенным вызовом, особенно для городских агломераций. Кульбачевский отметил, что, помимо необходимости прогнозировать, пытаться предсказывать эти погодные явления, для того, чтобы к ним адаптироваться, принимать какие-то меры, надо рассматривать различные сценарии, заниматься адаптацией городского хозяйства, прежде всего, городской инфраструктуры.

«В Москве очень много для этого делается. У нас есть климатический план, действует. Мы четко понимаем, что нам нужно делать в городе, если у нас аномальная жара, если у нас сильный мороз, если у нас ураганы, шквалистые ветры, ливни, снегопады. В этом смысле Москва уже давно подвержена, скажем так, критическим воздействиям <…>. У нас в Москве всегда были морозы, всегда были снегопады. 50 лет живу, помню, что были аномальные явления и во времена моего детства, и юности, и отрочества», — поделился глава департамента.

Он подчеркнул, что главное — подготовить план адаптационных мероприятий, и в этом смысле Москва не отстает от других мегаполисов мира. При этом у городских властей есть четкое понимание того, сколько нужно будет потратить средств, чтобы адаптировать город к этим погодным аномалиям.

На Московский регион 3-4 февраля обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад, при этом выпало более 116% от февральской нормы осадков.