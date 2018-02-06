РИАМО - 6 фев. Московский городской суд приговорил 53-летнего жителя Санкт-Петербурга Сергея Смородина к 17 годам колонии строгого режима за сбыт наркотиков в особо крупном размере в составе организованной группы, сообщается на сайте столичной прокуратуры.

Как уточняется в материале, мужчина входил в группу наркоторговцев с 2010 года. При попытке сбыта партии гашиша его сообщники в декабре 2010 года были задержаны и впоследствии осуждены. Летом 2013 года Смородин самостоятельно дважды сбывал наркотические средства и психотропные вещества. Кроме того, он неоднократно незаконно по подложному паспорту пересекал границу РФ.

«Суд приговорил Смородина к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», - говорится в сообщении.