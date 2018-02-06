РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 6 фев. Десятилетний житель подмосковного Подольска стал серебряным призером XIV Международного Кубка РГСУ по шахматам Moscow Open – 2018 среди чемпионов школ, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Подольск.

Кубок РГСУ по шахматам Moscow Open состоял из восьми турниров. Среди них главные – этапы Кубка страны среди мужчин и женщин. Также во время фестиваля прошли соревнования среди любителей и ветеранов, слепых и слабовидящих, первенство студенческой лиги. Состоялся турнир среди чемпионов школ «Мемориал Олега Журавского» и Гран-при по решению шахматных задач и этюдов – «Мемориал Александра Починка». По окончании основной части фестиваля прошли дополнительные турниры по блицу среди взрослых и детей до 15 лет.

«Юный житель горокруга Подольск Али Исрафилов завоевал серебро XIV Международного Кубка РГСУ по шахматам Moscow Open – 2018 среди чемпионов школ «Мемориал Олега Журавского». Спортсмену из Подольска всего 10 лет, и совсем недавно он стал лучшим на Кубке России по шахматам в своей возрастной категории», – говорится в сообщении.

В фестивале приняли участие более 2 тысяч участников более чем из 40 стран мира. Кубок РГСУ среди чемпионов школ 2018 – мемориал Журавского проходил в течение девяти дней. Борьбу за призовые места в четырех возрастных категориях вели более 850 шахматистов.