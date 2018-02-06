Как оформить льготу по уплате земельного налога за 6 соток в Подмосковье

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С 1 января 2018 года пенсионеры в России освобождаются от уплаты земельного налога на 6 соток. С такой инициативой в декабре 2017 года выступил президент РФ Владимир Путин, и уже к концу года соответствующие изменения внесены в Налоговый кодекс РФ.

Поскольку в Московской области большая часть дачников – пенсионеры, многие могут рассчитывать на освобождение от налога.

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