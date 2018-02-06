Как оформить льготу по уплате земельного налога за 6 соток в Подмосковье

Президентская инициатива
С 1 января 2018 года пенсионеры в России освобождаются от уплаты земельного налога на 6 соток. С такой инициативой в декабре 2017 года выступил президент РФ Владимир Путин, и уже к концу года соответствующие изменения внесены в Налоговый кодекс РФ.
Поскольку в Московской области большая часть дачников – пенсионеры, многие могут рассчитывать на освобождение от налога.
Что изменилось
Ранее льготу по уплате земельного налога имели только инвалиды I и II групп, чернобыльцы, участники Великой Отечественной войны, Герои Советского союза, Герои РФ и некоторые другие категории граждан. Для этих категорий действовал налоговый вычет в размере 10 тысяч рублей от кадастровой стоимости участка.
Вместо 10-тысячного вычета с 2018 года введено освобождение от уплаты налога с 6 соток – налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров.
Также перечень льготников пополнился пенсионерами по старости. То есть мужчины, достигшие 60-летнего возраста и женщины в возрасте от 55 лет, которым в соответствии с законодательством РФ выплачивается ежемесячное пожизненное содержание, тоже могут получить льготу.
Если участок больше 6 соток
Льготой смогут воспользоваться владельцы участка любого размера. К примеру, если его площадь 12 соток, то налог будет рассчитываться на оставшуюся площадь, то есть 6 соток. А если участок всего 6 соток, то сумма земельного налога будет равна нулю.
Если же участков несколько, то собственник должен выбрать участок, на который будет предоставляться льгота по уплате налогов. Налоговый вычет предоставляется по одному земельному участку на выбор налогоплательщика.
Соответственно, до 1 июля 2018 года необходимо подать уведомление о выбранном земельном участке в любую налоговую инспекцию. Если такое уведомление от гражданина не поступит, налоговики сами предоставят вычет в отношении одного земельного участка с максимально исчисленной суммой земельного налога.
Кому нужно оформлять льготу
Как сообщили в контакт-центре ФНС России, налогоплательщикам, которые раньше обращались в инспекцию за предоставлением льготы, вычет будет предоставлен автоматически.
Подать заявление на льготу, в первую очередь, нужно тем, кто вышел на пенсию в 2017 году или ранее не заявлял о своем желании получать льготы.
Все налоговые льготы в нашей стране носят заявительный характер. Поэтому, если у вас есть сомнения, то стоит обратиться в налоговую и уточнить, оформлена ли льгота, пояснили в ФНС. Если сам пенсионер не заявит о себе и не предоставит доказательства, что он имеет право на льготу, то он может ее не получить.
Куда обращаться
Для оформления льготы нужно:
- подать заявление установленного образца (в заявлении указываются персональные данные налогоплательщика, кадастровый номер земельного участка и другая информация);
- подтвердить право на получение льготы (для пенсионеров – пенсионное удостоверение).
Если документ, подтверждающий льготу, не предоставлен, налоговики самостоятельно запрашивают необходимые сведения в уполномоченных органах, а затем информирует налогоплательщика о результатах.
Подать заявление на получение льготы можно разными способами:
- обратиться в любую налоговую инспекцию Московской области и на месте заполнить бланк заявления и предоставить подтверждающие право на льготу документы;
- заполнить заявление в любом МФЦ Московской области, все адреса МФЦ можно найти на сайте;
- отправить Почтой России, скачав и заполнив бланк заявления с сайта ФНС России;
- через сайт «Госуслуги» или через личный кабинет налогоплательщика.
Последние варианты налоговики называют самыми удобными, при этом личный кабинет необходимо создать заранее. Помощь в открытии кабинетов могут оказать в МФЦ и в налоговой инспекции.
Срок рассмотрения заявления – 30 дней. Статус заявления удобно отслеживать в личном кабинете на сайте «Госуслуги» или в личном кабинете налогоплательщика.
Сроки
Вычет налога за 6 соток льготники получат уже за 2017 год – это произойдет в декабре 2018 года.
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