РИАМО – 6 фев. Самка тапира Пегги Сью, обитающая в Московском зоопарке, отмечает 30-летие, сообщает во вторник Газета.ru.

«В природе тапиры редко доживают до 30 лет – прежде всего, из-за охоты и вырубки лесов, которые являются исконными местами обитания этих необыкновенных животных. В зоопарках они могут прожить и дольше благодаря компетентному уходу и благоприятным условиям содержания. Наша Сью, несмотря на свой преклонный возраст, в хорошей форме», — сказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

Она добавила, что у тапира нет проблем с зубами, она активна, любознательна и обладает здоровым аппетитом.

В честь юбилея животному приготовили именинный торт из овощей и фруктов, а также сделали выставку с фотографиями Пегги Сью.