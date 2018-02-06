РИАМО - 6 фев. В текущем году за пределами Московской кольцевой автодороги планируется построить 13 станций столичного метрополитена, которые улучшат транспортное обслуживание сотен тысяч москвичей, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Более 20 станций метро планируют построить в Москве в 2018 году, из них 13 расположатся за пределами Московской кольцевой автомобильной дороги», - сообщил руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

Пять станций появятся в составе Калининско-Солнцевской линии. В их числе «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка». Четыре станции откроются на Кожуховской линии: «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка».

Еще четыре станции – на территории ТиНАО на Сокольнической линии метрополитена – «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Столбово».

«Открытие новых станций на Калининско-Солнцевской, Кожуховской и Сокольнической линиях улучшит транспортное обслуживание сотен тысяч москвичей», - отметил Бочкарев.