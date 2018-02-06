РИАМО - 6 фев. Власти Подмосковья предоставляют монетарную форму поддержки в виде компенсации до 20% от капитальных затрат на строительство объектов в сфере гостиничного бизнеса, сообщил в ходе конференции заместитель председателя правительства Московской области - министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

Во вторник в Москве проходит ежегодная конференция «Девелопмент новой волны: классика или авангард?», на которой подведут итоги работы рынка недвижимости в 2017 году, обсудят формирование комфортной городской среды, реновацию и другие важные вопросы.

«Сегмент (гостиничного бизнеса - ред.) из-за отсутствия дешевого и длинного финансирования не развивается так, как он мог бы развиваться. Дороговизна заделывает финансовую модель практически любой гостиницы в России, в том числе в Подмосковье. Мы предоставляем монетарную форму поддержки в виде компенсации капитальных затрат до 20%», - сказал Буцаев.

По его словам, многие муниципалитеты, не могут привлечь достаточное количество туристов из-за отсутствия структурного размещения.