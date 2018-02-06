РИАМО - 6 фев. Предприниматель Сергей Полонский может реализовать проект по созданию бутик-отеля на Кремлевской набережной в центре Москвы.

«У нас есть несколько предложений, в частности, создание бутик-отеля», - сказал Полонский журналистам во вторник, уточнив, что бутик-отель может появиться на Кремлевской набережной.

Полонский также рассказал, что в настоящее время занимается проектом верификации документов на базе блокчейна.

«То есть, грубо говоря, мы с тобой встретились - ты бизнесмен и я бизнесмен. Мы нажали кнопку, идет видеозапись, зашивается блокчейном и на базе ее выстраивается смартконтракт», - отметил бизнесмен.

По его словам, в случае заключения такого контракта нет необходимости прибегать к услугам юристов в случае судебного разбирательства.