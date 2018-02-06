РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 6 фев. Глава подмосковных Котельников Ирина Польникова во вторник на своей личной странице в Instagram поблагодарила всех добровольцев города, вышедших на уборку территорий после аномального снегопада.

На Московский регион обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад. За выходные выпало более 116% от февральской нормы осадков. Все муниципальные службы в усиленном режиме занимаются чисткой дорог в Подмосковье. Правительство региона, а также муниципальные и дорожные службы следят за происходящим и прилагают максимум усилий по недопущению кризисных ситуаций. Добровольцы и частные компании помогают убирать снег в Котельниках.

«Спасибо всем огромное за то, что не остались в стороне от проблем города. Спасибо за включенность, неравнодушие и помощь. Мы это ценим», – написала Польникова.

Она добавила, что в настоящее время ведутся работы в усиленном режиме в микрорайонах Южный, Силикат, Ковровый и на 3-ем Покровском проезде в микрорайоне Белая Дача.

На просьбу Польниковой о содействии в уборке, на помощь городским службам откликнулись коммерческие компании. Техника «Трак-бетон» и ООО «Технопром» задействована в вывозе снега с 3-го Покровского проезда, грейдер компании «Крисмар» помогает счищать снег на 2-м Покровском проезде. В ближайшее время власти ожидают технику компаний «ТРИ К» и «Стройсоюз».

«На территории, куда не может доехать спецтехника, вышли бригады добровольцев с лопатами и вручную убирают снежные заносы. Депутаты городского совета координируют работу волонтеров», – заключил Польникова.