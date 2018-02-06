РИАМО - 6 фев. В Подмосковье Главное управления ветеринарии региона присоединят к министерству сельского хозяйства и продовольствия Московской области, соответствующее постановление губернатора Подмосковья опубликовано на официальном портале правительства региона.

«Реорганизовать министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области, присоединив к нему Главное управление ветеринарии Московской области», — говорится в документе.

Руководителям этих ведомств поручили обеспечить проведение реорганизационных мероприятий в соответствии с законодательством РФ и Московской области до 1 августа 2018 года, представить в правительство Подмосковья предложения по штатной численности Минсельхопрода, в том числе предельной численности государственных гражданских служащих Московской области, и проект постановления о внесении изменений в положение о министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.

Кроме того, руководителям ведомств поручили подготовить проекты актов, предусматривающие внесение соответствующих изменений в иные постановления и распоряжения губернатора Московской области, постановления и распоряжения правительства Подмосковья до 1 сентября 2018 года.