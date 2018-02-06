РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 6 фев. Буксующая в сугробах фура стала причиной многокилометровой пробки на Егорьевском шоссе в подмосковных Люберцах во вторник днем, сообщил «РИАМО в Люберцах» очевидец.

На Московский регион обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад. За выходные выпало более 116% от февральской нормы осадков. Все муниципальные дорожные службы в усиленном режиме занимаются чисткой дорог в Московской области. Жители Люберец жалуются на заторы из-за буксующих фур, которые не могут въехать на пригорки.

«В Краскове у церкви в сторону области буксует фура. Тут большая пробка от Томилина», – сказал очевидец.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», протяженность затора на Егорьевском шоссе – 6,9 километра. Пробки составляют 6 баллов.

Также пробки отмечаются в Люберцах на Октябрьском проспекте, Хлебозаводской, Инициативной, Смирновской и Красноармейской улицах. Небольшие заторы есть Комсомольском проспекте, Котельническом проезде и улице Митрофанова.

В Котельниках на Новорязанском шоссе образуется глухая пробка, сейчас ее длина – 6,8 километра. Заторы также отмечаются на Центральной аллее, Кузьминской улице и Промзоне Силикат. В подмосковном Дзержинском пробки образовались на улицах Академика Жукова, Школьной, Лесной и Шама. Они незначительные, пробки составляют 3 балла.