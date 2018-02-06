РИАМО - 6 фев. Столичных автомобилистов призвали на текущей неделе не пользоваться личным транспортом и пересесть на общественный из-за уборки снега в городе, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы.

«В ближайшие дни будет проходить масштабная уборка города от снега. В связи с этим просим повременить с использованием автомобилей и пользоваться общественным транспортом на этой неделе. Таким образом мы поможем городу быстрей ликвидировать последствия снегопада», – говорится в сообщении.

ЦОДД поблагодарил автомобилистов за то, что они прислушались к советам и оставили машины дома. Благодаря этому удалось избежать транспортного коллапса в городе, а также обеспечить беспрепятственную уборку для коммунальщиков.

Так, 5 февраля в среднем на 10-15% уменьшилось среднее количество автомобилей в течение всего дня. Благодаря этому утренняя загрузка дорог не превысила отметки в шесть баллов, а в вечерний час пик – семи баллов.

На Московский регион 3-4 февраля обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад, при этом выпало более 116% от февральской нормы осадков.