РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 6 фев. Жители подмосковных Котельников во вторник на Сосновой улице вытолкнули застрявший в сугробах автобус, написал очевидец в соцсети Instagram.

На Московский регион обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад. За выходные выпало более 116% от февральской нормы осадков. Все муниципальные службы в усиленном режиме занимаются чисткой дорог в Подмосковье. Правительство региона, а также муниципальные и дорожные службы следят за происходящим и прилагают максимум усилий по недопущению кризисных ситуаций.

«Во вторник на Сосновой улице в Котельниках застрял автобус. Водители и пешеходы помогли его вытолкать», – написал очевидец.

Он добавил, что во время снегопада люди должны помогать друг другу.