РИАМО - 6 фев. Число московских школ, которые попали в топ-25 лучших учебных учреждений России, с 2013 года выросло с семи до 13, сообщил во вторник в ходе заседания президиума правительства Москвы руководитель столичного департамента образования Исаак Калина.

«Более 155 московских школ вошли в рейтинг топ-500 лучших российских школ, в 2013 году – 83 школы. А 13 московских школ вошли в топ-25 лучших школ России. В 2013 году – семь школ», - сказал Калина.

Он добавил, что результаты сдачи ЕГЭ по итогам 2016/2017 учебного года показали, что качество знаний и конкурентоспособность московских выпускников продолжает расти. В 2017 году по итогам ЕГЭ по трем предметам 17,3 тысячи выпускников московских школ набрали 220 и более баллов, а в 2010 году их количество составляло 6,8 тысячи.

«Также растет число московских школ, подготовивших победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников. В 2017 году победителей и призеров заключительного этапа подготовила каждая третья школа столицы - 222 школы или 38%.

Он добавил, что всего в 2016/2017 учебном году московские школы подготовили 817 победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников (в 2010 году – 278 человек), в том числе 167 победителей (2010 году – 76 человек).