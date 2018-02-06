РИАМО - 6 фев. МВД России назвало самые популярные способы угона автомобилей, среди них оказались взлом замков дверей и замка зажигания, эмулирование радиокоманд пультов дистанционного управления и использование радиоретрансляторов команд управления, сообщает во вторник Газета.ru.
«Оказалось, что основным методом хищения автомобиля остается взлом замков дверей машины и замка зажигания с помощью механических приспособлений, так называемых проворотов. Чтобы добраться до замка зажигания, преступники разбивают стекла, залезают в салон и там применяют проворот, или же добытые ими дубликаты, или даже оригинальные ключи», — говорится в сообщении.
Например, похитить ключи у автовладельца могут во время осмотра «покупателем» продаваемого автомобиля, в такой ситуации злоумышленники незаметно меняют ключ на аналогичный. После этого преступники, узнав, где стоит машина, угоняют ее.
Самым дорогостоящим средством, которое используется и для запуска двигателя и для доступа в салон, является радиоретранслятор команд управления. Он предназначен для удаленной аутентификации смарт-ключей автомобилей различных модификаций. На сленге злоумышленников такие приспособления называются «удочка» или «длинная рука».
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