РИАМО - 6 фев. МВД России назвало самые популярные способы угона автомобилей, среди них оказались взлом замков дверей и замка зажигания, эмулирование радиокоманд пультов дистанционного управления и использование радиоретрансляторов команд управления, сообщает во вторник Газета.ru.

«Оказалось, что основным методом хищения автомобиля остается взлом замков дверей машины и замка зажигания с помощью механических приспособлений, так называемых проворотов. Чтобы добраться до замка зажигания, преступники разбивают стекла, залезают в салон и там применяют проворот, или же добытые ими дубликаты, или даже оригинальные ключи», — говорится в сообщении.

Например, похитить ключи у автовладельца могут во время осмотра «покупателем» продаваемого автомобиля, в такой ситуации злоумышленники незаметно меняют ключ на аналогичный. После этого преступники, узнав, где стоит машина, угоняют ее.

«Самым распространенным среди технических устройств, которыми пользуются угонщики, считается код-граббер. Это устройство умеет эмулировать радиокоманды оригинальных пультов дистанционного управления – их автомобилисты отдают системам охранной сигнализации или системам управления центральным замком нажатием на ключ», — добавляется в материале.

Самым дорогостоящим средством, которое используется и для запуска двигателя и для доступа в салон, является радиоретранслятор команд управления. Он предназначен для удаленной аутентификации смарт-ключей автомобилей различных модификаций. На сленге злоумышленников такие приспособления называются «удочка» или «длинная рука».