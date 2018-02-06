РИАМО - 6 фев. В московских школах организовано более 750 военно-исторических музеев, активистами которых являются порядка 100 тысяч учащихся, сообщил во вторник в ходе заседания президиума правительства Москвы руководитель столичного департамента образования Исаак Калина.

По его словам, в городских школах гражданско-патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти являются неотъемлемой частью образовательного процесса.

«В школах Москвы организовано более 750 военно-исторических музеев, активистами которых являются порядка 100 тысяч учащихся. Под патронатом школ и колледжей столицы находится свыше 1 тысячи воинских захоронений, памятников и обелисков, установленных в честь героев войн», - сказал Калина.

Он добавил, что в проводившейся в 2017 году олимпиаде «Не прервется связь поколений» приняли участие свыше 14 тысяч человек, написавших сочинения в том числе на темы, связанные с эпизодами из жизни ветеранов, тружеников тыла, детей войны.

Также проводился ряд образовательных и спортивных мероприятий: олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы», в которой участвовали 110 тысяч человек, «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» - более 850 тысяч участников, олимпиада «История и культура храмов столицы», в которой приняли участие 920 человек, и другие.