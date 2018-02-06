РИАМО – 6 фев. Коттеджный поселок «Пестово Life» в подмосковных Мытищах подключили к сетям газо-, водо- и электроснабжения, также в поселке завершено устройство наружного освещения, сообщил журналистам руководитель департамента проектного управления по Московской области группы компаний «Инград» Александр Гусев.

«В соответствии с инвестиционным контрактом, мы здесь должны полностью обеспечить дорожно-транспортную инфраструктуру - это сети, дороги. Выполнено наружное освещение, все электрохозяйство, включая трансформаторные подстанции, выполнены сети по газоснабжению. Проложены внутрипоселковые дороги . Жителям остается только оформить документы. Также выполнено все водоснабжение», - сказал Гусев.

Он отметил, что коттеджный поселок «Пестово Life» на Дмитровском шоссе разделен на 102 участка. Их собственники к настоящему времени построили около 30 домов, а десять - заселили.

Воды в поселке хватит всем

Как рассказала руководитель проекта Ольга Терчикова, каждый собственник сможет подключить свой дом к центральной водопроводной сети, построенной застройщиком. В данный момент монтаж системы водоснабжения завершен.

На территории коттеджного поселка построен собственный водозаборный узел, который состоит из двух скважин на разных горизонтах. Это дает возможность бесперебойного водоснабжения. Также предусмотрен накопитель - он позволяет запасти воду при аварийном отключении системы.

«На данный момент вода техническая. В течение двух недель возьмут пробу воды для экспертизы. По ее итогам будет выдано заключение о том, что вода пригодна для питья. Уже сейчас водозаборный узел работает практически на полную мощь. Вода, которая поставляется, доходит до домовладений. В процессе проживания всех домовладений, всех 102 собственников, воды хватит на всех. Водозаборный узел проектировался с запасом», - подчеркнула Терчикова.

Кроме того, в «Пестово Life» проведены все необходимые работы по электросетям. Собственникам остается подключиться к щитам и самостоятельно провести внутреннюю проводку, отметил начальник строительства Андрей Кособреев.

«Наш поселок полностью закончен по электрификации. Проложены все кабели, установлены все щиты, выполнено наружное освещение. Все работает», - сказал он.

В поселке установили 56 фонарей. Они автоматически включаются по ночам, а утром отключаются.

И даже плывун не страшен

Как рассказал руководитель департамента проектного управления по Московской области ГК «Инград» Александр Гусев, на одном из участков поселка «Пестово Life» подрядчик столкнулся с серьезной проблемой – был обнаружен плывун - насыщенный водой слой грунта, однако с ним эффективно борются с помощью технологии грунтоцементных свай.

«Плывун представляет из себя песок с водой, соответственно, при устройстве каких-либо работ там все тонет. Начиная с прошлого года, примерно с октября, мы пересмотрели несколько вариаций устройства данного участка. В данный момент мы пришли к тому, что единственный вариант – это грунтоцементные сваи», - сказал Гусев.

По его словам, после установки грунтоцементных свай станет возможным выполнить хозяйственно-бытовую канализацию в полном объеме.

«Установка грунтоцементных свай занимает порядка 10-14 рабочих дней, плюс вся подготовка для устройства ливневой канализации займет тоже порядка 10-14 дней. К концу месяца подрядчик обещает полностью завершить работы на участке», - добавил Гусев.

Руководитель подрядной организации Александр Бедняков отметил, что для борьбы с плывуном пробовали использовать другие технологии, в частности, устанавливать ограждения, но этот метод оказался неэффективным из-за большой глубины плывуна.

«Ведутся работы по буроцементным сваям, так называемая технология jet: производится забуривание, разрушение грунта с добавкой цементного раствора. Потом происходит твердение, плюс используются стеклодобавки для быстрого затвердения, что позволяет бороться с плавуном. Эта технология позволит закончить работы по канализации», - пояснил Бедняков.