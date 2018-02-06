РИАМО - 6 фев. В Москве в 2017 году зарегистрировали 72 тысячи договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве, что на 70% больше показателя 2016 года, сообщил руководитель управления Росреестра по столице Игорь Майданов.

Во вторник в Москве проходит ежегодная конференция «Девелопмент новой волны: классика или авангард?».

«По ДДУ несколько слов. 2017 год оказался рекордсменом. Мы зарегистрировали 72 тысячи ДДУ, что почти на 70% больше, чем в 2016 году», - сказал Майданов в ходе конференции.

Ранее он сообщил, что в Москве в 2017 году зарегистрировали более 120 тысяч сделок купли-продажи на вторичном рынке жилья.