РИАМО - 6 фев. В Подмосковье объем вводимой в эксплуатацию коммерческой недвижимости за 1,5 года сравнялся с показателями по вводу в строй жилья, сообщил в ходе конференции заместитель председателя правительства Московской области - министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

Во вторник в Москве проходит ежегодная конференция «Девелопмент новой волны: классика или авангард?», на которой подведут итоги работы рынка недвижимости в 2017 году, обсудят формирование комфортной городской среды, реновацию и другие важные вопросы.

«Мы видим устойчивый тренд на возрастающее количество девелоперов и объема количества вводимой коммерческой недвижимости. За последние полтора года мы сравнялись по количеству жилья и количеству нежилья, которые мы вводим», - сказал Буцаев.

Он добавил, что у девелоперов в Подмосковье появилось желание реализовывать смелые проекты в коммерческой недвижимости.

По его словам, в Подмосковье располагаются 59 индустриальных площадок и 12 технопарков, что позволяет привлекать в регион большое количество инвесторов.

«Мы в настоящий момент видим, что очень много инвесторов, приходящих к нам на территорию в коммерческую недвижимость, это российские деньги», - добавил Буцаев.