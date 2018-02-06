РИАМО (БАЛАШИХА) – 6 фев. Семь спортсменов из подмосковной Балашихи в составе сборной России примут участие в первенстве Европы по тхэквондо, сообщил во вторник руководитель школы боевых искусств Балашихи Дмитрий Яковлев.

«Семь спортсменов из городского округа Балашиха примут участие в первенстве Европы по тхэквондо. Они были определены по итогам Кубка России, который прошел в Москве с 1 по 4 февраля», – сказал Яковлев.

Он добавил, что на Кубке России по тхэквондо балашихинская команда завоевала 14 золотых, три серебряных и 13 бронзовых медалей.

Спортсменов поздравил глава Балашихи Сергей Юров.

«Наши спортсмены уже выходят на международный уровень. Сразу семеро жителей Балашихи будут участвовать в первенстве Европы по тхэквондо в составе сборной России. Сейчас, в такое сложное для российских спортсменов время, когда их стараются притеснять, не пускают на Олимпийские игры, мы все равно всем доказываем, что россияне – сильнейшие почти во всех видах спорта», – сказал Юров.

По данным Балашихинского информагентства первенство Европы по тхэквондо пройдет с 11 по 15 апреля в Словении.