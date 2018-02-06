РИАМО - 6 фев. Мансарду-самострой демонтировали по требованию столичной Госинспекции по недвижимости в здании в центре Москвы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Специалисты выявили, что на Верхней Радищевской улице, владение 12/19, строение 1, имеется факт незаконного использования земельного участка и обнаружен объект самовольного строительства. Ранее участок был передан в аренду коммерческой организации для эксплуатации расположенного на нем здания.

«Над входной группой цокольного этажа без разрешительной документации была возведена надстройка типа мансарды, при этом земельный участок под строительство и реконструкцию не предоставлялся. Мансарда была признана самостроем», - говорится в сообщении.

В настоящее время нарушитель демонтировал мансарду – надстройка разобрана ее владельцем. Факт устранения нарушения подтвержден Госинспекцией по недвижимости.