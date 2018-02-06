РИАМО - 6 фев. В Москве за получением услуг Росреестра по экстерриториальному принципу чаще всего обращаются из Подмосковья, сообщил руководитель управления Росреестра по столице Игорь Майданов.

Во вторник в Москве проходит ежегодная конференция «Девелопмент новой волны: классика или авангард?».

«Нововведение нового закона - экстерриториальная регистрация. Вы можете зарегистрировать свою недвижимость где-то во Владивостоке из Москвы. У нас среди регионов, которые наиболее часто обращаются за экстерриториальными услугами, лидирует Московская область - это порядка 55%», - сказал Майданов на конференции.

Он добавил, что из Подмосковья для получения услуги регистрации недвижимости по экстерриториальному принципу поступило свыше 20 тысяч заявлений.

Росреестр принимает заявления на регистрацию прав на недвижимость по экстерриториальному принципу в каждом регионе России. Экстерриториальный принцип – это возможность обращаться за регистрацией прав в офис приема-выдачи документов безотносительно места расположения объекта недвижимости.