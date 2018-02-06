РИАМО - 6 фев. Специалисты проводят работы по ликвидации незаконной рекламы в исторической части подмосковной Рузы в рамках подготовки к 690-летию города, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Как отметил глава Рузского городского округа Максим Тарханов, городская служба «Реклама контроль» на системной основе проводит работу по очистке округа от незаконных рекламных конструкций. В преддверии юбилея города эта работа активизирована.

«В исторической части города выявлено 28 незаконных рекламных конструкций. Собственникам направлены предписания о демонтаже, работы по принудительному демонтажу начнутся, ориентировочно, с 12 февраля. В этом году мы не просто празднуем юбилей Рузы, но и хотим провести масштабные работы по благоустройству, привести в порядок историческую часть города. Юбилей рассматриваем как большой инфраструктурный проект», - сказал Тарханов.

Работа по выявлению незаконных рекламных конструкций в Рузском городском округе проводится совместно службой «Реклама контроль» и сотрудниками Госадмтехнадзора. Нарушителям грозят штрафы согласно соответствующему закону Московской области.