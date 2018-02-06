РИАМО - 6 фев. Железнодорожники мобилизовали все силы для скорейшего устранения последствий снегопада, задействовано около 4 тысяч человек и порядка 100 единиц спецтехники, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы Московской железной дороги (МЖД).

По его словам, на МЖД продолжается непрерывная очистка железнодорожного полотна и сопутствующей инфраструктуры от снежных заносов. Для ликвидации последствий снегопада железнодорожники мобилизовали дополнительные силы, в том числе офисных сотрудников, не занятых в обеспечении непрерывного перевозочного процесса.

«В настоящее время к работам по уборке снега привлечены около 4 тысяч железнодорожников, из них более половины составляют офисные сотрудники. Также на радиальных направлениях МЖД продолжает работать спецтехника, которая курсирует по специальному графику, не создавая помех пассажирскому движению», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что за минувшие сутки от снега было очищено более 3 тысяч километров путей и вывезено 124 тысячи кубометров снега. На полигоне столичной магистрали работали более 3 тысяч железнодорожников, а также 92 единицы спецтехники в дневное время и 84 единицы – в ночное.

«Для обеспечения надежной и бесперебойной работы столичной магистрали усилен контроль над основными объектами железнодорожной инфраструктуры и техники, контактной сети, состоянием пути, организовано круглосуточное дежурство оперативных служб», - добавил сотрудник пресс-службы.

Он подчеркнул, что особое внимание уделяется железнодорожникам, работающим на открытом воздухе в период морозов. Они обеспечены теплой спецодеждой и обувью, а также средствами для защиты от обморожения. Кроме того, на МЖД работают пункты обогрева.

«Железнодорожники постоянно следят за погодной ситуацией и при необходимости корректируют количество привлекаемых сил. Московская железная дорога призывает граждан неукоснительно соблюдать правила безопасности на железной дороге в условиях ухудшенной видимости: переходить пути только в специально оборудованных местах, не стоять у края платформы, держать детей за руки», - заключил собеседник агентства.

На Московский регион 3-4 февраля обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад, при этом выпало более 116% от февральской нормы осадков.