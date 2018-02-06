РИАМО – 6 фев. Официальный курс евро к российской валюте на среду подрос на 43 копейки и составляет 70,92 рубля, сообщает во вторник Газета.ru.

«Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на среду, вырос на 43,35 копейки, до 70,92 рубля. Курс доллара увеличился на 59,18 копейки, до 57,21 рубля», – следует из данных Центрального банка РФ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на среду, выросла по сравнению с показателем на вторник на 52,06 копейки, составив 63,38 рубля.